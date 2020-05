Abbiategrasso. Domani prosegue il mercato solo per i generi alimentari

Parchi pubblici ancora chiusi fino al 24 maggio

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 maggio 2020. In base a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 17 maggio 2020), a partire da oggi anche gli operatori del commercio su area pubblica del settore merceologico non alimentare possono partecipare ai mercati cittadini. Tuttavia, le tempistiche di approvazione del Decreto non hanno permesso di attuare le misure prescritte in tempo utile a consentire la partecipazione degli operatori di entrambi i settori merceologici al mercato abbiatense di domani, martedì 19 maggio.

Pertanto, il mercato di piazza Samek domani ospiterà ancora esclusivamente gli operatori del mercato alimentare. Le attività di vendita della merce inizieranno alle ore 8, per consentire alla Protezione Civile un migliore allestimento delle necessarie strutture e attrezzature.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di prorogare la chiusura dei parchi cittadini fino a domenica 24 maggio.

Redazione