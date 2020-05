Abbiategrasso. Il commercio abbiatense ai tempi del COVID-19

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 18 maggio 2020. L’Amministrazione comunale organizza un incontro pubblico in videoconferenza con le Associazioni di categoria ed i commercianti abbiatensi su come è stata vissuta da loro l’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha colpito il nostro paese.

L’occasione vuole anche essere momento di confronto per ascoltare idee e suggerimenti sulla ripartenza, ora che siamo entrati nella cosiddetta ‘fase 2’

Per coloro che desiderassero intervenire è necessario prenotarsi preventivamente inviando email a: assessore.bottene@comune.abbiategrasso.mi.it

L’incontro è fissato per il 19 maggio alle ore 21:00, per accedere occorre scaricare la piattaforma Zoom e cliccare il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/85812945391

Redazione