Abbiategrasso. Riapertura dei servizi bibliotecari e culturali

Dal 19 maggio, con le dovute precauzioni,

sarà possibile tornare ad usufruire della Biblioteca,

con ampliamento del servizio di prestito anche il lunedì mattina

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 maggio 2020.Sulla base delle nuove disposizioni, dal giorno 19 maggio i servizi bibliotecari e culturali riapriranno al pubblico. Vi sono però, per il momento, delle limitazioni al servizio e delle avvertenze importanti che gli utenti devono seguire:

– RESTITUZIONE DEL MATERIALE IN PRESTITO: la restituzione è libera; gli utenti potranno riconsegnare il materiale collocandolo in un’apposita scatola collocata all’esterno della biblioteca (nel cortile o sotto l’androne, in caso di maltempo). Tutto il materiale restituito resterà “in quarantena” per 72 ore e successivamente sarà scaricato dalla tessera dell’utente e rimesso in circolazione;

– PRESTITO: per usufruire del servizio di prestito è necessario PRENOTARE TELEFONICAMENTE al n. 0294692454; saranno accolti un massimo di tre utenti ogni quindici minuti. I minori fino a 14 anni potranno essere accompagnati da un adulto. Senza prenotazione non sarà possibile accedere all’interno della biblioteca. All’atto della prenotazione, consigliamo gli utenti di indicare all’operatore quali sono i libri o i dvd che si desiderano prendere; in questo modo gli utenti troveranno il materiale già pronto all’ingresso. In caso contrario, gli utenti avranno 15 minuti per scegliere personalmente il materiale. Il PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO al momento non è attivo, pertanto sarà possibile prendere solo il materiale presente in biblioteca;

– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: gli utenti potranno accedere alla biblioteca solo se provvisti di mascherina e guanti; all’ingresso sarà collocato il gel igienizzante a disposizione di tutti. E’ possibile che prima di entrare in biblioteca venga misurata la temperatura corporea;

– SALE STUDIO E LETTURA, AREA BREAK, EMEROTECA, SPAZIO BAMBINI: tutti questi spazi sono al momento ancora chiusi, pertanto non è possibile venire in biblioteca per leggere, studiare, consultare i quotidiani. Anche lo spazio per i bambini è al momento non utilizzabile;

– UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONE TURISTICA: l’ufficio è aperto solo su appuntamento. E’ quindi necessario telefonare ai numeri 0294692458/468. Sarà accolta una persona per volta.

– ORARI DI APERTURA: al fine di venire incontro quanto più possibile alle esigenze degli utenti, sarà possibile usufruire del servizio di prestito anche il lunedì mattina. Pertanto l’orario del servizio è dalle ore 9 alle ore 12.15 e dalle ore 14 alle ore 19 dal lunedì al sabato.

