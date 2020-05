Buccinasco. Orario non stop per parrucchieri, estetisti, tatuatori

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 18 maggio 2020. Per sostenere la ripresa delle attività commerciali, oggi il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti ha firmato un’Ordinanza contingibile e urgente valida fino al 14 giugno, per consentire l’estensione dell’orario di apertura per parrucchieri, estetisti e tatuatori presenti sul territorio comunale. Da oggi potranno restare aperti dalle ore 8 alle ore 24 dal lunedì alla domenica.

Nella stessa Ordinanza il sindaco stabilisce che, fino al 14 giugno, i mercati si svolgeranno in via Bologna il mercoledì e il venerdì, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari e seguendo il modello organizzativo disciplinato dalle Linee Guida di Regione Lombardia. In questo modo il Comune, con la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile, potrà assicurare i giusti controlli.

Gli accessi, quindi, saranno contingentati. L’ingresso sarà in via Bologna/Modena e l’uscita in via della Resistenza. Si potrà entrare solo dopo la misurazione della temperatura e per tutti sarà obbligatorio indossare la mascherina. Guanti e liquidi igienizzanti saranno forniti dagli operatori.

Nelle aree verdi quali parchi e giardini NON si possono utilizzare giochi per bambini, gazebo, attrezzature sportive.

“Siamo attenti alle esigenze di esercizi commerciali e utenti – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e per questo ampliamo le misure a loro sostegno. Nei giorni scorsi abbiamo tagliato TARI e TOSAP e invitato bar e ristoranti a inviarci le loro proposte per ampliare gli spazi esterni praticamente gratis, oggi pensiamo anche a parrucchieri, estetisti e tatuatori: potranno lavorare 7 giorni su 7 fino a mezzanotte”.

“Per quanto riguarda i parchi – aggiunge il sindaco – torno a ribadire che è vietato usare i giochi e sostare sotto i gazebo: noi continuiamo a mettere i nastri e puntualmente vengono tolti, dovremo essere inflessibili con chi non rispetta le regole”.

Redazione