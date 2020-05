Cesano. Messa al Parco Pertini: il Parroco risponde alle aspre critiche sui social – VIDEO INTERVISTA

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 maggio 2020 – Chiese riaperte anche a Cesano Boscone, oggi, e numerosi sono stati i fedeli che hanno colto l’occasione sia per fare una visita in chiesa, anche solo per un momento di preghiera personale o per partecipare alle prime Sante Messe.

L’annuncio della riapertura delle chiese cittadine, è stato fatto venerdì scorso il Parroco della Comunità Pastorale della Madonna del Rosario, Don Luigi Caldera, ha postato un video (clicca qui per vederlo) nel quale annunciava la riapertura delle tre chiese, con le relative regole e comunicava nello stesso video, che per festeggiare insieme la ripresa verso la normalità e alla vita, è stato deciso di celebrare una solenne Santa Messa al Parco Pertini con i fedeli delle tre parrocchie cesanesi, in programma per il prossimo 24 maggio 2020.

Il fatto di celebrare le funzioni religiose al Parco Pertini, come processioni o messe, è già avvenuto in altre occasioni, ad esempio, in occasione della Santa Pasqua e altre processioni cittadine.

Essendo entrati nella fase due, l’annuncio della Santa Messa al Parco Pertini, per alcuni cittadini cesanesi, sui social è stato spunto sia di critiche, ma, anche di pesanti contestazioni con elementi in parte infondati, come il fatto, ad esempio, che il Ministero dell’Interno, permette dopo l’accordo con la CEI, di celebrare funzioni religiose all’aperto con un massimo di mille partecipanti, distanziati in base alle normative.

Ecco, i chiarimenti e le risposte del Parroco Don Luigi Caldera, nella nostra intervista, dove chiarisce quanto le tre chiese hanno fatto per la città e i numerosi casi di povertà durante l’emergenza Coronavirus e perché è stato scelto di fare la Messa al Parco Pertini:

