Coronavirus. Abbiategrasso: i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Locale negli ultimi sette giorni

(mi-Lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 18 maggio 2020 – Anche questa settimana comunichiamo i dati dei controlli effettuati negli ultimi sette giorni, relativi alle violazioni delle restrizioni alle misure di contenimento contro l’epidemia da COVID-19. In particolare i dati si riferiscono al periodo dal 8 alle ore 13.30 del 15 maggio:

> 142 persone controllate, di cui due sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento;

> 4 esercizi commerciali controllati, nessuno sanzionato per mancato rispetto delle misure di contenimento;

Dal 18 marzo sono stati effettuati in totale nr.687 interventi di controllo che riguardano: attività, commerciali/produttive, controllo persone, controllo veicoli, controllo parchi e luoghi di aggregazione in genere.

In totale sono state controllate 1008 persone e salgono a 147 coloro che sono stati sanzionati.

Redazione