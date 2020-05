FASE 2. A IL CENTRO Arese, Shopping bentornato…in sicurezza!

Press Release

Il numero di accessi al mall sarà, comunque, costantemente monitorato grazie alla presenza del personale di vigilanza e del sistema di conteggio del numero di persone che varcheranno gli ingressi, così da non creare sovraffollamenti all’interno della galleria. Per garantire totale sicurezza anche all’interno delle toilette, che verranno sanificate più volte al giorno, la Direzione ha disposto l’installazione di contapersone dotati di semaforo per regolamentare i flussi di entrata e di uscita. Inoltre, apposite colonnine per la distribuzione di gel igienizzanti saranno posizionate in corrispondenza degli ingressi, dei servizi igienici, della food court, dei pad automatici e dei bancomat all’interno della galleria. Infine, appositi cestini sono disponibili in galleria per la raccolta di mascherine, guanti e fazzoletti che verranno smaltiti separatamente. Anche l’accesso ai negozi del mall è importante e, per questo, si dovranno seguire gli specifici percorsi resi visibili da segnaletica orizzontale che faciliteranno gli acquisti nel rispetto delle norme di prevenzione al Covid-19. Tutti i negozi, inoltre, hanno provveduto ad eseguire la sanificazione dei propri ambienti di cui hanno condiviso con la Direzione le certificazioni di legge e applicheranno tutti i protocolli necessari come da disposizioni normative. IL CENTRO, nel corso di questo lungo periodo di quarantena, non ha mai smesso di accogliere i propri clienti garantendo i servizi essenziali come quelli alimentari e di rifornimento di medicinali e mantenendo l’ascolto delle esigenze attraverso il progetto SHARE YOUR IDEAS che, in due anni, ha raccolto l’opinione di oltre 10.000 utenti che hanno fornito tanti consigli grazie ai quali nuovi servizi sono stati attivati per rendere sicuro e sereno il ritorno e la permanenza nel mall. A IL CENTRO le persone contano e devono sentirsi sicure per vivere lo shopping in assoluta serenità!