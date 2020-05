Trezzano sul Naviglio. Nuove proposte culturali con “Trezzano on Life”

Sino a fine giugno ogni martedì il “teatro a casa mia” con la Compagnia teatrale “Cheproblemacè”, mentre il giovedì pomeriggio ci saranno tre incontri speciali dedicati alla musica con la violinista di fama internazionale Alessandra Sonia Romano.

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 18 maggio 2020 – Continuano gli appuntamenti di “Trezzano on Life” nel contenitore scuolacreativirtuale.org, un progetto culturale e di intrattenimento fortemente voluto e ideato dall’Amministrazione comunale con gli assessorati alla Cultura e agli Eventi e curato dalla

cooperativa Giostra in collaborazione con il Servizio di Animazione Socio Culturale del Comune e

le associazioni del territorio. Un’ampia programmazione volta a mantenere vivi gli interessi e le

passioni di tante persone, stimolando nuove forme di socialità e creatività in attesa di potersi

ritrovare di nuovo insieme.

Anche nelle prossime settimane, durante la “Fase 2”, nuove proposte culturali terranno

compagnia ai trezzanesi grazie a un continuo confronto e alla disponibilità di artisti che hanno

collaborato e intrattenuto la nostra comunità.

Martedì 19 maggio un evento speciale alle ore 17, il monologo scritto e interpretato dall’attrice

Micaela Turrisi: “Approccio simpatici ma donne retrò”.

Sarà il primo evento della nuova rassegna “il Teatro acasamia” a cura della Compagnia teatrale

“Cheproblemacè” con appuntamenti ogni martedì alle 17 sino alla fine di giugno (26

maggio: Andrea Bonati in “Cyrano de Bergerac” di Edomond Rostand; 2 giugno: Compagnia

teatrale “Cheproblemacè” in “Nessuno in tempi di Covid-19” tratto da “Nessuno” di M.

Bruno con adattamento e regia di G. Fiorentini; 9 giugno: Francesco Campari in “Novecento” di

A. Baricco; 16 giugno: Pasquale Savarese in “Macbeth” di William Shakespeare; 23 giugno:

Compagnia teatrale “Cheproblemacè” in “La leva calcistica del ‘68” di F. De Gregori con la

regia di G. Fiorentini; 30 giugno: Compagnia teatrale “Cheproblemacè” in “Ferite a Morte”

tratto dall’omonimo libro di S. Dandini, con con adattamento e regia di G. Fiorentini).

Il giovedì pomeriggio alle ore 16, concluso il percorso dell’Università della Terza Età, la Scuola

creativa virtuale avrà il privilegio di ospitare la violinista di fama internazionale Alessandra

Sonia Romano con la rassegna “I violini e la loro anima”, tre incontri per conoscere lo

strumento che imita la voce umana.

Come è fatto un violino, perché alcuni sono così preziosi, che differenza c’è fra un violino di

fabbrica e uno di liuteria? Ogni appuntamento, un violino diverso: giovedì 21 maggio “Violino

Giovanni Orsi, Toronto, 1964 e il suo repertorio virtuosistico”; giovedì 28 maggio “Il violino

della Shoah: uno dei momenti più drammatici della storia raccontato attraverso il violino che è

stato nel campo di concentramento di Bierkenau”; giovedì 4 giugno “Violino Marino Capicchioni,

Rimini, 1951: una voce da soprano per un repertorio non solo classico. Le possibilità di uno

strumento dalla voce umana”.

