CORONAVIRUS. APPELLO MAGGIORANZA A GALLERA: ESTENDERE TEST A PERSONALE AMBULANZE E FORZE DELL’ORDINE

LA PROPOSTA DAI CONSIGLIERI BECCALOSSI, DEL GOBBO, FRANCO E PALMERI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2020 – “Test sierologici e tamponi vanno estesi anche al personale e ai volontari che lavorano sulle ambulanze, oltre a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine. Chiediamo quindi all’assessore al Welfare Gallera di ricomprendere queste categorie nell’attività di screening per il Covid. Un atto che riteniamo non solo necessario ma anche doveroso nei confronti di chi è a tutti gli effetti impegnato ogni giorno a diretto contatto con i cittadini”.

Lo affermano i consiglieri di maggioranza Viviana Beccalossi e Paolo Franco (Misto), Luca Del Gobbo (Noi con l’Italia) e Manfredi Palmeri, rivolgendo un appello all’assessore Giulio Gallera sulle attività di monitoraggio per il coronavirus.

“Il personale del 118 e delle Croci – proseguono nella nota- così come donne e uomini in divisa, stanno dando fin dal primo giorno il loro contributo diretto alla gestione dell’emergenza. E’ giusto, quindi, tutelare la loro salute e quella di tutti, così come per medici e infermieri impegnati negli ospedali. I numeri in gioco consentirebbero inoltre uno screening molto approfondito e utile agli studi sulla diffusione del virus”.

“In questi giorni delicatissimi per un graduale ritorno alla normalità – concludono i consiglieri – è quanto mai necessario monitorare le condizioni di tutti coloro che a servizio di tutti si trovano in prima linea. Per questo ci auguriamo che l’assessore recepisca il nostro appello, che raccoglie le richieste di tantissimi volontari, poliziotti e carabinieri”.