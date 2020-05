Da lunedì 25 maggio attiva la ZTL, zona a traffico limitato, nel centro storico di Rho

Alla stessa data riapre anche l’ufficio Gestopark in via Castelli Fiorenza

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 19 maggio 2020 – Da lunedì 25 maggio sarà riattivata la ZTL, zona a traffico limitato, del centro storico di Rho, che sarà segnalata con la scritta “ZTL attiva” dai pannelli luminosi posizionati nei varchi di accesso alla zona.

Sempre da lunedì 25 maggio sarà riaperto l’ufficio Gestopark in via Castelli Fiorenza.

Coloro, che hanno il pass in scadenza e non hanno ancora provveduto a chiederne il rinnovo, potranno richiedere il rinnovo per questa settimana, come fatto finora, tramite contatto telefonico o mail con il personale della società.

Il numero di telefono e la mail da utilizzare sono riportati anche sulla porta dell’ufficio Gestopark.

Dal 25 maggio sarà possibile rivolgersi anche direttamente presso l’ufficio Gestopark in via Castelli Fiorenza, 12.

Gestopark

Via Castelli Fiorenza, 12 – Rho

Telefono 02 930 25 03

Email ufficio.rho@gestopark.it

Apertura al pubblica: da lunedì a sabato: 09.00 – 12.00

ufficio.rho@gestopark.it