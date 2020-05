INNOVAZIONE. LO 020202 “RACCONTA” I SERVIZI ONLINE DEL COMUNE DI MILANO GRAZIE A SAMSUNG

Assessora Cocco: “Dopo la prima fase della collaborazione, continuiamo questo importante percorso di educazione digitale per i cittadini”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2020 – Comune di Milano e Samsung Electronics Italia ancora insieme per offrire sostegno ai cittadini nel periodo di emergenza. Oltre 130 ‘digital angels’ di Samsung, già impegnati nelle scorse settimane a fornire attraverso lo 020202 consigli e suggerimenti su come mettersi in contatto con i propri familiari attraverso la tecnologia, da oggi saranno a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire e utilizzare i servizi online del Comune di Milano.

Fino al prossimo 16 giugno le persone che chiameranno il numero 020202 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) premendo il tasto 9 – “Altre richieste” – e poi il tasto 5 – “Assistenza sui servizi online” – potranno parlare con uno degli oltre 130 ‘digital angels’ di Samsung per scoprire, ad esempio, come registrarsi sul portale istituzionale del Comune di Milano, come accedere al proprio Fascicolo del cittadino e utilizzare tutti i servizi disponibili (dati anagrafici, pagamento tributi e multe, prestito bibliotecari emissione certificati online, richiesta appuntamenti).

“Dopo il buon riscontro della prima collaborazione con Samsung proseguiamo insieme questo percorso di educazione digitale in un momento in cui conoscere e saper usare le tecnologie è fondamentale per la gestione della vita quotidiana, lavorativa e familiare – dichiara l’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici Roberta Cocco -. Grazie ai digital angels potremo raggiungere moltissimi cittadini e portare nelle loro case tutti i servizi online del Comune di Milano. È importante continuare lo sviluppo di nuovi servizi digitali ma è altrettanto importante che tutti i milanesi possano utilizzarli correttamente. Il digitale dev’essere sempre inclusivo”.

“Offrire il nostro supporto Comune di Milano in questa importante iniziativa di educazione digitale per i cittadini è motivo di orgoglio per la nostra azienda e tutti i dipendenti – commenta Giovanni Barina, Head of Team of Human Resources & General Affairs di Samsung Electronics Italia – . Dopo aver fornito suggerimenti ai cittadini over 65 su come mettersi in contatto con i propri familiari attraverso la tecnologia, i nostri digital angel ora possono aiutare concretamente tutti i milanesi a tenersi informati e accedere online, in maniera semplice e veloce, a diverse tipologie di servizi messi a disposizione dal Comune”.

I digital angel di Samsung sono esperti in ambito tecnologico che hanno partecipato alle attività di Samsung SAVE for Seniors, l’iniziativa di volontariato aziendale di Samsung Italia, nata con l’obiettivo di offrire alle persone over 65 alcuni elementi di tecnologia che possano facilitare la vita di tutti i giorni.