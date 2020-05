LOMBARDIA, DA REGIONE OK PER ‘STARTCUP 2020’: CON POLITECNICO PER VALORIZZARE GIOVANI, INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE

ASSESSORE MATTINZOLI: INIZIATIVA CHE PUNTA SU TALENTO E MERITO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2020 – Anche nel 2020 si svolgera’ la ‘StartCup

Lombardia’. Si tratta della competizione organizzata dalle

Universita’ e dagli Incubatori universitari Lombardia e promossa

dalla Regione Lombardia per favorire la nascita di nuove imprese

ad alto potenziale di business, legate da rapporti di

collaborazione con le Universita’ e gli Incubatori universitari

lombardi.

La Giunta Lombarda, su proposta dell’assessore allo Sviluppo

economico, Alessandro Mattinzoli, di concerto con l’assessore

allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, ha infatti approvato lo

schema d’accordo con il Politecnico di Milano, stanziando

125.000 euro per la competizione.

EVENTO PER DIFFUSIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE –

L’iniziativa e’ finalizzata, come per le atre edizioni, alla

diffusione della cultura imprenditoriale all’interno del sistema

universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo

di imprese ad alto impatto di business per promuovere lo

sviluppo economico del territorio lombardo.

MATTINZOLI: PUNTARE SULL’INNOVAZIONE – “Largo ai giovani di

talento e meritevoli. Puntare sull’innovazione, partendo dalla

preparazione didattica dei nostri studenti – il monito di

Mattinzoli – e’ oggi piu’ che mai fondamentale per riaccendere le

luci del futuro. Inoltre quest’anno vogliamo premiare in modo

speciale i progetti sulla sicurezza sul lavoro, un tema, questo,

di grande attualita’. Ringrazio il rettore del Politecnico,

Ferruccio Resta, per la fattiva collaborazione: fare sinergia

significa rialzarsi piu’ forti dall’emergenza Covid19.”, ha

concluso Mattinzoli.

CHI PUO’ PARTECIPARE – A Start Cup 2020 potranno partecipare:

aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) che intendano

avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Imprese costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata

(S.r.l.) o di societa’ per azioni (S.p.A.) con almeno un’unita’

operativa localizzata sul territorio lombardo o che si

impegnino, in caso di concessione del premio, ad aprirne una sul

territorio prima dell’erogazione.

COMPETIZIONE IN SMART WORKING – Vista l’emergenza Covid 19,

Regione e Politecnico hanno deciso che tutte le modalita’ della

competizione potranno essere svolte anche a distanza in modalita’

smart working, mentre gli eventi verranno organizzati in

modalita’ online, salvo diverse disposizioni normative

ministeriali e regionali.