Usmate. Aggiornamento Covid-19: sono 34 i positivi, i guariti oltre il 70%

Le persone in isolamento scendono a 14, rispetto alle 20 della scorsa settimana

(mi-Lorenteggio.com) Usmate con Velate, 19 maggio 2020 – Scendono le persone in isolamento preventivo, cresce il numero dei guariti. Sono questi i due elementi più significativi dell’emergenza Coronavirus rispetto all’aggiornamento della scorsa settimana.

A distanza di 7 giorni, il numero di cittadini positivi a Covid-19 è salito a 34, 1 in più rispetto allo scorso 12 maggio. Dal dato, come sempre, vanno sottratti i 4 decessi ed i numerosi guariti che sono ora complessivamente 23, per un totale di oltre il 70% di negativizzati.

Il dato più significativo è forse quello inerente le quarantene preventive: dalle 20 della scorsa settimana, il numero è sceso alle attuali 14.

“Ci stiamo lentamente avvicinando verso una seconda fase dell’emergenza, caratterizzata da un calo sensibile dei positivi a riprova dei minori contagi avvenuti nell’ultimo periodo – commenta Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – un lento riavvicinamento verso la normalità che non può non prescindere dalla prudenza, elemento fondamentale per evitare di dover tornare indietro. Anche nel nostro Comune, i servizi stanno riaprendo condizionati alla necessità di evitare qualunque forma di assembramento. Non possiamo dimenticarci che per due mesi abbiamo vissuto una situazione pandemica che ha causato lutti e sacrifici anche nella nostra collettività. Occorre continuare ad agire con senso di responsabilità”.