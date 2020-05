Boltiere (Bergamo). Bimbo di 11 anni rimane incastrato in cassonetto, deceduto

(mi-Lorenteggio.com) Boltiere, 20 maggio 2020 – Ieri sera, intorno alle ore 20.00, in viale Monte Grappa all’altezza del civico 19, un bimbo di 11 anni, K. B., è rimasto incastrato in un cassonetto della Caritas. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni passanti, che si sono trovati improvvisamente davanti all’agghiacciante scena. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato il piccolo dalle lamiere e lo hanno affidato al personale medico e sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, Trasportato in condizioni disperate all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è deceduto. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che indagano per ricostruire la tragedia.

V. A.