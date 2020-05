Bonate Sopra (Bg). Uccide la madre e tenta il suicidio

(mi-Lorenteggio.com) Bonate Sopra, 20 maggio 2020 – Ieri sera, alle ore 21.19, in via Lesine al civico 13, un 39enne, durante una lite ha ucciso con un’arma da taglio la madre 66enne, tentando successivamente il suicidio. Sul posto sono giunti subito i Carabinieri, che sin da subito hanno incominciato le indagini e i rilievi, ricostruendo quando avvenuto. Contemporaneamente sono giunte due ambulanze e un’automedica. L’uomo, ferito, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Redazione