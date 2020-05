Evento online: 21 maggio: Lorenzin, Borghetti, De Biasi, Landoni – Sanità lombarda e coronavirus

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2020 – Associazione Democratici per Milano organizza per Giovedì 21 maggio alle ore 21:00 la videoconferenza dal titolo “Coronavirus: i tragici errori della Lombardia e i cambiamenti necessari” con gli interventi di Beatrice Lorenzin, Parlamentare PD e Coordinatrice nazionale del Forum Salute PD; Carlo Borghetti, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia e componente della Commissione Sanità; Emilia De Biasi, Responsabile Salute e Nuovo welfare per la Segreteria Regionale del PD Lombardia; Piera Landoni, Responsabile del Dipartimento Salute e Welfare del PD Milano Metropolitano. Coordina Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

Diretta sulla pagina Facebook: www.facebook.com/AssociazioneDemocraticiMilano