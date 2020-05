Opera (Milano): Una convenzione con i laboratori per abbassare il costo dei test sierologici per i privati cittadini

Sì ai test sierologici- Il Comune di Opera è impegnato nella ricerca di laboratori autorizzati e accreditati per erogare test ai privati cittadini extra Servizio Sanitario

(mi-Lorenteggio.com9 OPERA, 20 maggio 2020 – Una manifestazione di interesse per individuare i laboratori di microbiologia e virologia, autorizzati e accreditati con il Servizio Sanitario Regionale e in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione Lombardia, disponibili a sottoscrivere una convenzione per l’erogazione di esami sierologici per anticorpi SARS-COV-2 ai residenti di Opera, Rozzano e Locate di Triulzi a prezzi contenuti.

E’ questo il primo passo compiuto dall’Amministrazione Comunale dopo aver deciso di mettere a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti utili a stimare la diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 sul territorio, al fine di contenere la trasmissione del contagio.

“In questa fase post-lockdown, ora che le rigide maglie dell’isolamento sociale vengono allentate in vista di una graduale ripartenza – spiega il sindaco Antonino Nucera –, vogliamo offrire alla nostra comunità, agli operatori e ai lavoratori che quotidianamente frequentano il nostro territorio la possibilità di verificare se l’organismo ha prodotto gli anticorpi capaci di combattere il virus dopo esserne venuto in contatto in modo asintomatico. Il dato, oltre a dare informazioni statistiche a livello nazionale, ci permetterà di intervenire tempestivamente per limitare la propagazione del contagio anche in queste nuove fasi dell’emergenza”.

Le strutture che aderiranno alla iniziativa e che stipuleranno la convenzione con i Comuni saranno infatti tenute a fornire, con cadenza settimanale, all’Amministrazione Comunale la percentuale dei positivi.

I costi del test sierologico sono a carico del cittadino, così come anche quelli dell’eventuale tampone cui è necessario sottoporsi in caso di esito positivo del test.

L’Amministrazione sta valutando la possibilità di farsi carico degli oneri relativi ai tamponi.