INNOVAZIONE. IL COMUNE DI MILANO LANCIA L’ASSISTENTE VIRTUALE “020202” SU WHATSAPP

Assessora Cocco: “Siamo i primi in Europa ad offrire questo servizio. Sarà disponibile 24 ore su 24 e costantemente aggiornato”

Milano, 21 maggio 2020 –Il Comune di Milano, primo Comune in Europa, lancia oggi il servizio “020202” su WhatsApp, con l’obiettivo di dare a tutti i cittadini informazioni accurate, affidabili e aggiornate sulla città.

020202 è un servizio “chatbot” automatizzato che permetterà ai cittadini di ottenere, 24 ore su 24, risposte alle domande più frequenti sull’emergenza coronavirus, notizie aggiornate su Milano e informazioni accurate sulle attività commerciali aperte, i servizi pubblici disponibili, gli spostamenti consentiti e la viabilità, oltre alle esigenze di persone con disabilità. Saranno, inoltre, disponibili informazioni sanitarie e su decreti, ordinanze e circolari.

Per utilizzare il servizio del Comune di Milano 020202 su WhatsApp sarà sufficiente salvare il numero 020202 tra i propri contatti e scrivere la parola “Ciao” in un messaggio. L’assistente virtuale si attiverà indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per ottenere una risposta immediata:

A) Servizi di supporto alla cittadinanza

B) Ripresa della attività economiche

C) Servizi pubblici e luoghi di culto

D) Spostamenti consentiti

E) Viabilità e parcheggi

F) Persone con disabilità

G) Aiutare la città di Milano

H) Informazioni sanitarie

I) Decreti, ordinanze e circolari

Sarà sufficiente rispondere all’elenco con la lettera che indica il servizio desiderato per conoscere, ad esempio, le sedi anagrafiche operative, i servizi di “Milano Aiuta”, consultare le Faq del Governo relative alla Fase 2 o le ordinanze del Sindaco di Milano, scoprire le iniziative di volontariato e raccolta fondi.

“Grazie alla collaborazione con Facebook presentiamo oggi ai cittadini l’assistente virtuale del Comune di Milano – dichiara l’assessora alla Trasformazione digitale Roberta Cocco – Un sistema semplice e intuitivo per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili in un momento così delicato direttamente sul loro smartphone. È un modello già utilizzato dall’Oms e dalla Gran Bretagna per rispondere alle domande più frequenti legate al coronavirus e Milano è la prima città d’Europa a sperimentare questa interazione. I contenuti sono stati selezionati in base alle informazioni più richieste al nostro infoline 020202 e saranno costantemente aggiornati per offrire informazioni puntuali sui servizi e le attività della città. I cittadini potranno anche proporre idee e suggerimenti o darci il loro parere attraverso il breve questionario disponibile dopo l’utilizzo”.

“In momenti difficili come questi, le persone usano WhatsApp più che mai per connettersi, sostenere i propri cari e le loro comunità e condividere informazioni – commenta Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia – Siamo quindi felici di poter fornire al Comune di Milano uno strumento di comunicazione utile ed efficace per rispondere alle domande dei cittadini, con informazioni attendibili, tempestive e costantemente aggiornate che permettano alle persone di vivere la città in modo consapevole e sicuro”.

Il servizio 020202 è stato implementato sulla versione WhatsApp Business API, utilizzando la piattaforma di comunicazione globale di Infobip per consentire la condivisione di informazioni tempestive sulla gestione dell’emergenza COVID-19 nella Città di Milano.

“In questo periodo particolare, i Governi e le Pubbliche Amministrazioni hanno necessità di accesso a canali per la distribuzione di informazioni chiare ed immediate – commenta Silvio Kutic, Amministratore Delegato di Infobip – Infobip è orgogliosa di fornire questo servizio unitamente all’assistenza nella gestione degli aggiornamenti e alla propria competenza tecnica per il bene e la sicurezza della comunità”

Infobip fornisce il servizio chatbot e l’assistenza nella gestione degli aggiornamenti per un accesso immediato 24/7 a tutte le informazioni sul virus. Per query più avanzate, il chatbot indirizzerà l’utente alle notizie online del Comune di Milano.

Il servizio è stato sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip che hanno risposto al bando “Alleanza per #milanodigitale” rivolto a soggetti pubblici e privati che vogliano donare all’Amministrazione comunale progetti tecnologici e digitali volti al miglioramento della città e dei servizi rivolti ai cittadini e ai city user.