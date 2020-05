LOMBARDIA. TAXI, ASSESSORE TERZI: GIA’ DISPONIBILI BANDI PER IL SUPPORTO AGLI AUTONOMI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2020 – “Siamo sensibili alle difficolta’ di una categoria colpita, come tante altre purtroppo, dalla crisi indotta dall’emergenza sanitaria. E siamo disponibili a valutare iniziative in grado di alleviare queste difficolta’. Occorre pero’ dire che al momento i margini dal punto di vista economico sono ridotti o nulli, se la loro unica richiesta e’ quella di compensare le perdite del settore con fondi regionali. Ogni anno la Regione investe nel trasporto pubblico locale 1,2 miliardi di euro, di cui 1/3 di risorse proprie. Servirebbe, per i tassisti come per tante altre categorie in affanno, un intervento su larga scala del Governo. Perche’ Regione fa gia’ il massimo mettendo in campo bandi per supportare imprese e lavoratori autonomi. Bandi per l’erogazione di contributi come per esempio ‘Credito adesso’ e ‘Credito adesso evolution’ a cui possono anzi dovrebbero partecipare anche i tassisti”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito al corteo di taxi che si e’ svolto ieri pomeriggio a Milano.

“Ricordo che siamo stati vicini ai tassisti anche per quanto riguarda la sicurezza sanitaria – ha concluso Terzi –

recentemente abbiamo fornito gratuitamente ai tassisti lombardi oltre 116.200 mascherine di cui 104.000 ai tassisti milanesi, su un totale di 357.000 mascherine consegnate ai lavoratori del trasporto pubblico”.

“Fa impressione che i tassisti per far sentire la loro voce abbiano organizzato a Milano un flashmob, suonando con il clacson per le vie della città. I tassisti, con un calo dell’90% del loro lavoro, stanno pagando a caro prezzo l’emergenza e lo hanno fatto anche in termini di vite umane. Le esigenze di una categoria che ha lavorato nonostante il lockdown, spesso combattendo a mani nude contro il virus, è evidente che non interessano al governo e ora auspichiamo che tutti quanti gli enti preposti facciano qualcosa per dare una mano ad uscire dalla crisi”.

Così interviene l’on. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino