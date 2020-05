(mi-Lorenteggio.com) Segrate, 21 maggio 2020 – Questa notte, intorno alle ore 01:40 in prossimità della rotonda di via Giotto, un 46enne, M. M., ha perso il controllo del proprio scooter, cadendo rovinosamente a terra, riportando la frattura del femore. Soccorso è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.

V. A.