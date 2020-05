Trezzano sul Naviglio. Area ex Demalena, cantiere aperto per la bonifica

Questa mattina il sindaco Bottero ha eseguito un sopralluogo insieme ai tecnici

comunali e i tecnici incaricati dalla proprietà. Con la Fase 2, è iniziato l’intervento

per il risanamento ambientale, propedeutico ai lavori per la riconversione dell’area

industriale dismessa

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 21 maggio 2020 – Sono iniziati il 4 maggio i lavori per la bonifica dell’area “ex Demalena”, dove è previsto un importante intervento di risanamento ambientale,

così come prescrive la legge per la riconversione delle aree industriali dismesse.

Questa mattina il sindaco Fabio Bottero ha accompagnato i tecnici comunali nell’area, per un

sopralluogo insieme ai tecnici incaricati dalla proprietà. All’ingresso, per tutti, la misurazione della

temperatura e la presa visione delle misure di prevenzione all’interno dell’area del cantiere.

“Si tratta di un intervento molto atteso – ha detto il sindaco in un video tramesso in diretta

Facebook – soprattutto dai cittadini del quartiere Marchesina. Molti mi hanno scritto in questi

mesi, preoccupati che il cantiere fosse fermo: in realtà siamo andati avanti con le procedure e il

coinvolgimento degli enti preposti, in modo da partire non appena possibile e così è stato”.

Il progetto di bonifica è stato presentato dalla proprietà al Comune a fine febbraio, è stato

valutato dall’Ente insieme ad Arpa e Città metropolitana e quindi autorizzato i primi di marzo.

L’apertura del cantiere, inizialmente prevista per la metà di marzo, è stata rimandata a causa

dell’emergenza Covid-19. L’avvio il 4 maggio è coinciso con l’entrata in vigore della cosiddetta

“fase 2” che ha permesso la riapertura dei cantieri.

I lavori sono eseguiti sotto l’attività ispettiva di Arpa che, al termine degli interventi previsti,

verificherà che la qualità ambientale e sanitaria dei terreni rispetti i requisiti di legge su tutta l’area.

L’area, 26 mila metri quadrati, viene frazionata in più lotti e per ognuno sarà asportato il

terreno per almeno un metro fino ad arrivare al piano campagna, eliminando tutti i materiali di

riempimento.

Al momento si sta lavorando nel lotto a sud ovest dell’area, poi si proseguirà con gli altri lotti fino

a poter consegnare l’area entro il mese di settembre/ottobre 2020. In seguito potranno

essere realizzate le aree di verde attrezzato e le aree accessorie per il nuovo insediamento

urbanistico.

“Oltre al cantiere dell’area Demalena – conclude il sindaco – sono iniziati nei giorni scorsi i lavori

di bonifica dall’amianto della scuola Giacosa: abbiamo trasformato un disagio (la chiusuradelle scuole) in opportunità per completare il lavoro entro settembre, per la riapertura. Questo

intervento rientra tra le opere di urbanizzazione che la proprietà realizzerà per riqualificare il

quartiere Marchesina e anche altre zone della città. Nelle prossime settimane infatti partirà anche

il cantiere per il rifacimento del parcheggio tra via Manzoni e via Verdi. Il permesso di

costruzione è stato presentato dalla proprietà e approvato dal Comune, i lavori potranno quindi

iniziare”.

V.A.