61enne di Lissone si ferisce ad Introbio (Lecco)

(mi-lorenteggio.com) INTROBIO (LC), 22 maggio 2020 – Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Lariana. Un escursionista di Lissone (MB) di 61 anni ha riportato la sospetta frattura di una caviglia, mentre procedeva verso Introbio dalla zona del rifugio Grassi. Ha cercato di scendere a valle da solo ma poi si è trovato in difficoltà e quindi ha chiesto aiuto. Si trovava all’altezza del Canale di Val di Bona. Tre tecnici Cnsas, tra cui un sanitario, lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e trasportato fino all’ambulanza.

V. A.