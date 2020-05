Abbiategrasso. CONTRIBUTI SPESA: AL VIA LA SECONDA FASE

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 22 maggio 2020. In attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, relativa alla erogazione di contributi una tantum a sostegno di soggetti in condizione di disagio economico e sociale, per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, il Comune di Abbiategrasso ha effettuato interventi suddivisi in due fasi.

La prima fase, in via immediata, ha individuato un operatore, la ditta Bennati S.r.l., in grado di offrire tempestivamente forniture complete di generi alimentari e beni di prima necessità a domicilio, in coerenza con l’esigenza primaria di garantire che i beneficiari del contributo rimanessero nelle proprie abitazioni. Questa fase è giunta al termine e l’Amministrazione per la seconda fase, ha valutato la possibilità di ricorrere a più operatori commerciali presenti sul territorio comunale, sempre col ricorso alla consegna a domicilio e mediante l’utilizzo di una carta prepagata. In tal senso è stato pubblicato uno specifico avviso rivolto ai commercianti abbiatensi per aderire all’iniziativa.

Considerata la scarsa adesione all’iniziativa e tenuto conto che nel frattempo le misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da covid-19, di cui al DPCM 17-5-2020, sono state notevolmente mitigate, al fine di consentire il soddisfacimento dell’esigenza primaria di sussidio economico alle persone in condizione di difficoltà, i buoni spesa erogati mediante carta prepagata potranno essere utilizzati, oltre che presso gli esercizi già aderenti, anche presso qualsiasi esercizio commerciale del territorio di Abbiategrasso abilitato alla ricezione di carte del circuito Mastercard, senza la necessità che lo stesso preveda la consegna a domicilio.

Da lunedì 18 maggio u.s. è in corso la distribuzione delle carte prepagate, con consegna presso il domicilio dei soggetti beneficiari. Successivamente viene inviato agli stessi, tramite messaggio sms, il codice pin che permetterà di effettuare gli acquisti. La carta non potrà essere usata per effettuare prelievi Bancomat, pagamenti online o contactless. Inoltre, è solo abilitata al pagamento di acquisti per generi merceologici appartenenti alle categorie alimentari, igiene personale e beni farmaceutici.

V.A.