COMMERCIO. ON LINE IL PORTALE PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2020 – E’ online da oggi il portale https://geopost.comune.milano.it/permits per la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico. Come stabilito da una delibera del Consiglio Comunale, fino al 31 ottobre tutti gli esercenti avranno la possibilità di incrementare gli spazi a disposizione della propria attività commerciale senza pagare la COSAP e potranno usufruire di una procedura semplificata, facendo domanda in forma telematica. Con un’ordinanza, il Comune ha stabilito che si potranno svolgere attività commerciali in questi spazi dal lunedì al giovedì fino alle 23 e dal venerdì alla domenica fino alle 00.30.

“Il sistema sviluppato velocizza i consueti processi autorizzativi da un lato con l’introduzione di modalità di richiesta più snelle, dall’altro attraverso l’impegno del Comune a dare riscontro entro 15 giorni – spiegano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Cristina Tajani (Commercio) -. Sappiamo quanto sia difficile questo momento per i commercianti, e attraverso queste concessioni temporanee recuperiamo anche spazi di socialità per i cittadini”.

Compilare la richiesta è semplice. Dopo la registrazione sul portale sviluppato ah hoc dall’area SIAD dell’Amministrazione – può farlo sia il titolare sia un delegato – occorre compilare il format precompilato con le informazioni relative all’attività commerciale, all’area che si intende occupare e alla tipologia di strutture che si richiede di installare. Gli unici documenti che bisognerà allegare sono la planimetria dell’area, il documento di identità del richiedente e la pratica firmata al termine della compilazione.

Sul portale è presente un tutorial video che guida l’utente nei passaggi della compilazione. Sul sito del Comune sono inoltre state pubblicate tutele informazioni utili e le linee guida stabilite dalla delibera di Consiglio.

I commercianti possono richiedere l’occupazione di piazze, marciapiedi, aree verdi e parcheggi per l’installazione di strutture leggere come tavolini, sedie, ombrelloni, pedane e spazi espositivi. Entro 15 giorni dal recepimento delle richiesta, l’Amministrazione rilascerà il permesso per l’occupazione, che terrà conto delle norme relative alla sicurezza stradale, e all’ordine pubblico, oltre che il contenimento dell’inquinamento acustico e il divieto di assembramento.

