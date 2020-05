CORONAVIRUS, PRESIDENTE FONTANA: DAL PROSSIMO MESE ‘BONUS’ IN BUSTA PAGA PER MEDICI, INFERMIERI E OPERATORI SANITARI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2020 – “Dal prossimo mese medici, infermieri e

operatori sanitari riceveranno in busta paga gli incentivi e il

bonus per lo straordinario lavoro compiuto durante l’emergenza

Covid. I fondi lombardi erano gia’ stati stanziati con il

pacchetto rilancio, per poterli erogare era necessaria una legge

nazionale, che finalmente e’ arrivata”. Lo scrive sulla pagina

Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Sara’ un riconoscimento concreto – prosegue il governatore – per

i professionisti che hanno combattuto il Coronavirus in prima

linea, prendendosi cura delle persone malate con competenza,

passione e straordinaria umanita’. Regione Lombardia ha messo a

disposizione 223 milioni: 100 milioni sono le tradizionali RAR

(la quota annuale delle risorse aggiuntive regionali; 123

milioni (41 nazionali e 82 messe a disposizione da regione

Lombardia) gli incentivi bonus straordinari”.