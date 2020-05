(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2020 – Questa notte, intorno alle ore 2.10, lungo il raccordo per l’autostrada del sole, un ragazzo di 20 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

