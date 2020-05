MILANO. VIA GOLA, ASSESSORE BOLOGNINI: VICINANZA A BRUMOTTI, SGOMBERARE SUBITO CENTRO SOCIALE COMPLICE DEL ‘FAR WEST’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2020 – “Bisogna sgomberare quanto prima il

centro sociale ‘Cuore in Gola’, complice del ‘Far West’ avvenuto

in strada la scorsa domenica e culminato con l’aggressione a

Vittorio Brumotti”. A richiederlo e’ l’assessore regionale alle

Politiche sociali, abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini.

“L’attacco all’inviato di Striscia la Notizia, al quale va la

mia solidarieta’ per l’accaduto, conferma ancora una volta la

mancanza di sicurezza e l’alta concentrazione di illegalita’ in

via Gola e in quella zona dei Navigli”.

BASTA ILLEGALITA’, SRADICARE RICETTACOLO DELINQUENTI – “Se da una

parte e’ indubbio – precisa Bolognini – che i fatti sono avvenuti

su una strada pubblica e sono, perlopiu’, legati all’attivita’ di

spaccio, e’ altrettanto palese che il centro sociale sia parte

integrante di tutte le attivita’ illecite del quartiere. Queste

trovano molto spesso negli esponenti del ‘Cuore in gola’ i

propri rappresentanti o i propri difensori, se cosi’ possiamo

chiamarli. Abbiamo quindi – conclude l’assessore – richiesto ad

Aler Milano di attivarsi velocemente presso l’autorita’

giudiziaria per richiedere lo sgombero del centro sociale.

Centro che da anni occupa abusivamente un suo immobile. Basta

con l’illegalita’, ora la misura e’ davvero colma. Speriamo che le

Forze dell’Ordine possano sradicare questo ricettacolo di

delinquenza il prima possibile”.