MILANO.VIA GOLA, ASSESSORE DE CORATO: SOLIDARIETA’ A BRUMOTTI. IN QUELLA ZONA DA CAPODANNO NON E’ CAMBIATO NULLA.

CENTRI SOCIALI E SPACCIATORI TORNANO A OCCUPARE IL QUARTIERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2020. “Via Gola a Milano e’ una zona che va

presidiata h24 dai militari e dalle Forze dell’ordine. Non e’ piu’

possibile tollerare quello che accade: a Capodanno l’assalto ai

vigili del fuoco, nei giorni scorsi a un giornalista che voleva

testimoniare il traffico della droga”. Lo dichiara l’assessore

regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo

De Corato.

“Esprimo solidarieta’ a Vittorio Brumotti ed a ‘Striscia la

notizia’ – prosegue l’assessore De Corato – addirittura

minacciato da alcuni residenti scesi in strada a protezione

degli spacciatori. Brumotti merita l’ ‘Ambrogino d’oro’ per i

servizi di denuncia realizzati per contrastare lo spaccio della

droga”.

“Il Coronavirus non ha di certo fermato la delinquenza. Con la

fine del lockdown, nella zona Navigli – conclude l’assessore –

stanno tornando i centri sociali e gli spacciatori. E’ ora di

dimostrare ai residenti onesti del quartiere di via Gola/Pichi

che non sono soli e che lo Stato c’e’. Servono azioni concrete”.