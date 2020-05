PIGRA (COMO). 59ENNE CADE IN DIRUPO, DECEDUTO

(mi-lorenteggio.com) PIGRA, 22 MAGGIO 2020 – È terminato in serata con il rientro delle squadre l’intervento per il recupero di un uomo di 59 anni, S.C. le iniziali. La ricerca era partita in seguito alla segnalazione del mancato rientro da parte dei familiari. Era uscito da solo per una passeggiata. Impegnati il Soccorso alpino, Stazione Lario Occidentale, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e protezione civile. Non appena è stato possibile ottenere la posizione del cellulare, le ricerche si sono concentrate sul luogo del ritrovamento. L’uomo era caduto in un dirupo per una cinquantina di metri. Il recupero è stato complesso, in una zona molto impervia, con una calata di circa 200 metri con tecnica in contrappeso; è intervenuto anche l’elisoccorso di Areu da Sondrio, che ha completato l’operazione. È il quinto incidente mortale in tre mesi nella zona di competenza della Stazione Cnsas del Lario Occidentale, XIX Lariana.

V. A.