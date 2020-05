CORONAVIRUS, GALLERA: COMMISSARIAMENTO? RISPONDO DICENDO CHE DA SEMPRE LA LOMBARDIA E’ RICONOSCIUTA DA TUTTI COME UN MODELLO DA SEGUIRE

(mi-Lorenteggio.com) Mantova, 23 maggio 2020 – “Il nostro sistema sanitario e’ da sempre il piu’ apprezzato a livello nazionale e giudicato come modello anche su scala internazionale, come testimoniano le migliaia di persone che ogni anni chiedono e ottengono di venirsi a curare in Lombardia”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in visita oggi a Mantova rispondendo alle domande dei giornalisti.

“Il sistema lombardo – ha aggiunto Gallera – e’ quello che, ancor oggi, in questa emergenza mette per esempio a disposizione di chi ha bisogno sacche di sangue in diverse zone d’Italia. Questo e’ stato e continuera’ a essere il nostro modo di fare. E non saranno certo manifestazioni di piazza a far mutare il nostro comportamento verso chi ha bisogno. Il commissariamento? Al di la’ che non e’ previsto dalla legge per le motivazioni che qualcuno richiede – ha concluso l’assessore Gallera – sono certo che la stragrande maggioranza dei lombardi non lo vorrebbero e che certi modi di fare politica fanno solo male alla collettivita’. Tutto questo al netto delle minacce e delle scritte vergognose apparse sui muri negli ultimi giorni”.