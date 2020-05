Rho. Mercato storico del Lunedì: confermata la riapertura generale per la vendita di generi alimentari e non alimentari

Definite con ordinanza sindacale le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 maggio 2020 – Lunedì 25 maggio il mercato storico del lunedì nel centro di Rho ricomprenderà anche la vendita di generi non alimentari, dopo tre lunedì di vendita limitata ai prodotti alimentari: una sperimentazione per verificare che le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza siano rispettate dagli ambulanti e dai clienti.

La struttura del mercato storico di Rho, strutturato nelle vie del centro, ha reso particolarmente complessa l’applicazione delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19 prescritte dall’ordinanza di Regione Lombardia e dai DPCM.

L’Amministrazione comunale ha individuato le modalità per il riavvio della vendita di prodotti non alimentari in accordo con i rappresentati degli ambulanti, che ha incontrato mercoledì 20 maggio durante la commissione del mercato.

Le modalità organizzative sono state poi confermate nell’ordinanza sindacale (n. 34 del 22.05.2020), che predispone le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:

Misure generali

L’attività del singolo mercato è costituita dalla vendita di generi alimentari e da generi non alimentari.

Non è ammessa la vendita di indumenti usati;

Il mercato si svolgerà sull’area mercatale tradizionale. Ci saranno varchi di entrata ed uscita presidiati dagli addetti appartenenti al corpo di Polizia Locale o alla Protezione Civile.

La capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area mercatale è stabilita in un numero massimo di 675 clienti (calcolati in rapporto all’area libera, considerando un parametro di mq. 4,00 per singolo utente) e comunque tale da evitare assembramenti. In caso di ridotto numero di posteggi presenti, l’utenza sarà calcolata in numero massimo di 2 clienti per posteggio.

Da tale conteggio devono essere esclusi i dipendenti e gli utenti diretti agli uffici comunali (palazzo comunale e QUIC);

Il perimetro dell’area mercatale è delimitato, in modo che vi sia possibilità di accesso all’area solo attraverso i punti autorizzati e sorvegliati, indicati nell’allegata planimetria;

Ambulanti

Il titolare deve ridurre in modo autonomo il fronte di vendita di circa mt. 0,50 (mt 0,25 per lato) cosicché – in aggiunta allo spazio libero di mt. 0,50 già ordinariamente stabilito ai fini della sicurezza – sia garantito il rispetto del distanziamento tra posteggi di mt. 1,00. La Polizia Locale effettuerà i necessari controlli in merito e disporrà gli atti conseguenti. A tal fine il posteggio dovrà rispettare le seguenti prescrizioni generali:

• Riduzione della lunghezza del fronte di vendita di mt. 0,25 per lato.

• Divieto di accesso allo spazio libero tra i banchi e divieto di vendita laterale al banco,

• Obbligo di delimitare fisicamente lo spazio libero tra i posteggi con nastro bicolore o altro elemento analogo

E’ vietata la presenza di più di due (n°2) operatori per ogni posteggio;

E’ fatto obbligo agli operatori del mercato di :

– Provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

– Utilizzare le mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

· Mettere a disposizione della clientela, prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

· Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

· Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

· Mettere a disposizione della clientela, in caso di vendita di abbigliamento, guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

· Garantire che la fila dei clienti sia mantenuta parallela al banco delimitando l’area rispetto alla corsia centrale ed assicurando la distanza di 1 metro tra un cliente e l’altro.

Clienti mercato

Sarà posizionata apposita segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso previsti per l’area mercatale e, all’interno di questa, verso i varchi d’uscita previsti.

Per l’accesso all’area mercatale potrà essere assegnata priorità a soggetti fragili (anziani, diversamente abili, donne in gravidanza…);

L’ accesso all’area di mercato è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani.

Con il supporto dei volontari della Protezione Civile, mediante idonee strumentazioni, sarà rilevata la temperatura corporea dei clienti prima dell’accesso alle aree mercatali. E’ inibito l’accesso alle aree mercatali ai clienti la cui temperatura corporea sia uguale o superiore a 37,5° C, con invito agli stessi a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

E’ fatto obbligo, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro (mt. 1,00) e del divieto di assembramento

E’ confermato il consueto orario per la clientela dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Cittadini residenti o domiciliati area mercato e cittadini non interessati ad entrare nell’area mercatale

La delimitazione dell’area mercatale garantisce – ove possibile – l’accesso pedonale a porticati, marciapiedi, pubblici esercizi, negozi, uffici e residenze con affaccio sulla pubblica via; le residenze o le attività economiche che dispongono di doppio affaccio stradale dovranno preferibilmente utilizzare l’accesso che non grava sull’area mercatale.

Nei punti in cui la continuità dei percorsi pedonali è interrotta dall’area mercatale sono predisposti dei varchi di attraversamento opportunamente sorvegliati e monitorati da parte di volontari di Protezione Civile; è vietato indugiare nell’area mercatale, sostare o fare acquisti a chi vi accede attraverso i varchi di attraversamento;

Ai cittadini residenti o domiciliati in edifici, che si affacciano direttamente nell’area mercatale, è fatto obbligo di provvedere alla misurazione della propria temperatura prima di uscire, evitando di farlo ove la temperatura risultasse superiore ai 37,5° C.;

Si ricorda di rimuovere le auto parcheggiate nelle aree del mercato, dove vige il divieto di sosta.