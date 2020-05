Corsico. Incidente in via Vittorio Emanuele, auto sfonda transenna del Naviglio

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 24 maggio 2020 – Questa notte, intorno alle ore 00.50, in via Vittorio Emanuele, all’altezza del civico 52, tre ragazzi di 25, 28 e 32 anni, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri e da due ambulanze, dopoché, il conducente, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sfondando la ‘transenna riquadro’ del Naviglio Grande.

Fortunatamente la macchina si è fermata senza cadere nelle acque, mentre, due dei ragazzi sono stati portati in codice verde, uno all’ospedale San Carlo di Milano e l’altro al Policlinico.

V. A.