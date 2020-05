Fratelli d’Italia Milano candida Vittorio Brumotti per l’Ambrogino d’Oro

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2020 – Andrea Mascaretti, rappresentante di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino ha candidato ufficialmente Vittorio Brumotti per l’assegnazione della Civica Benemerenza. Il più importante riconoscimento della Città di Milano. Le motivazioni: Vittorio Brumotti, cittadino milanese, già noto al grande pubblico per aver compiuto incredibili imprese sportive per le quali è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati, da quando è diventato inviato di Striscia la Notizia, ha partecipato attivamente alla lotta contro la criminalità denunciando attraverso i suoi servizi televisivi situazioni di degrado e di spaccio nelle principali città italiane. Grande è stato suo impegno per rendere più sicura la città di Milano, denunciando con i suoi servizi la presenza di numerose zone controllate dagli spacciatori, dove il controllo del territorio da parte di bande criminali è tale da avvenire durante il giorno sotto gli occhi di cittadini e turisti e ricevendo per questo motivo minacce e aggressioni. In più occasioni è stato infatti aggredito con violenza da parte di membri delle organizzazioni criminali dedite allo spaccio nella Città di Milano: insieme alla sua troupe televisiva davanti alla stazione Centrale di Milano, in via Gola e infine in Corso Venezia il 23 maggio 2020