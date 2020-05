Mandello del Lario (Lecco): incidente tra due moto lungo la SP 72: quattro feriti, due gravi

(mi-Lorenteggio.com) Mandello al Lario, 24 maggio 2020 – Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera, intorno alle ore 20.15, lungo la via Statale, il tratto cittadino della S.P. 72, all’altezza della rotonda con via Plinio il Vecchio quando due moto si sono scontrate. Quattro le persone coinvolte e rimaste ferite per la rovinosa caduta, due coppie, una di 25 e 26 anni e l’altra di 29 e 31 anni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Brescia, e sono giunte tre ambulanze (una del Soccorso Bellano, una del Soccorso Mandello e una della Croce Rossa di Lecco) e un’automedica.

Due i feriti, in codice rosso, che sono stati trasportati, uno in elicottero all’ospedale Circolo di Varese e l’altro all’ospedale di Lecco, mentre gli altri due feriti, uno in codice giallo e l’altro in codice verde, sono stati ricoverati nell’ospedale di Lecco.

In corso tutti i rilievi da parte della Polstrada di Lecco, che oltre a chiudere parzialmente la provinciale, per permettere le operazioni di soccorso, ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.