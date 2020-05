MILANO È MEMORIA. COMMEMORAZIONI PER IL 28° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2020 – Ieri, in città si sono svolte le commemorazioni del 28° anniversario della Strage di Capaci, l’attentato mafioso nel quale furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Montinaro, Schifani e Dicillo.

Alle 10.30, a Palazzo Marino, alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, è stato esposto dal balcone su piazza della Scala uno striscione realizzato dall’artista Tv Boy e donato alla Fondazione Falcone.

Alle 17.45, davanti alla targa in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (nei giardini di via Benedetto Marcello), la deposizione di un mazzo di fiori dell’Amministrazione in memoria dei due magistrati.

Alla commemorazione hanno preso parte la Vicesindaco Anna Scavuzzo, il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, la Presidente del Municipio 3 Caterina Antola e Lucilla Andreucci di Libera Milano.

