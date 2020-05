Abbiategrasso, Studenti, Innovazione e Imprenditorialità nel segno del Premio Italo Agnelli

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 25 maggio 2020 – Confcommercio Abbiategrasso e BeM Service Center supportano e sostengono la partecipazione degli istituti superiori abbiatensi ai percorsi formativi di JA Italia, organizzazione internazionale dedicata all’educazione economico-imprenditoriale in ambito scolastico. Anche quest’anno, nell’ambito del Premio Italo Agnelli, la classe IV AS dell’Istituto Lombardini (indirizzo Socio-Sanitario) ha intrapreso il programma di educazione imprenditoriale “IMPRESA IN AZIONE” sviluppatosi nel corso dei mesi e ha partecipato al contest regionale del 19 maggio, tenutosi rigorosamente online.

Due i gruppi di studenti: il primo ha ideato una app “I sapori della tua città” per la consegna a domicilio dei prodotti alimentari dei negozi cittadini https://www.impresainazione.it/pa…/i-sapori-della-tua-citta/ un network virtuoso di commercianti che valorizza le nostre eccellenze territoriali, sostenendo attivamente il comparto e le famiglie di fruitori, in particolare quelle colpite dall’emergenza covid ma anche quelle che hanno difficoltà ad andare a fare la spesa, per motivi lavorativi o anagrafici. Confcommercio Abbiategrasso ha messo in contatto gli startupper con una serie di operatori locali, fornendo molti spunti che hanno rielaborato e che saranno sviluppati. Il relativo portale prevederebbe inoltre contenuti editoriali creati ad hoc per raccontare, appunto, i sapori della nostra città. Questo team si è classificato secondo nel suo gruppo di partecipazione all’importante competizione.

L’altra equipe ha creato “Deafboard”, un sistema di comunicazione (tastiera/applicazione) utile per instaurare un dialogo tra un soggetto (non udente o impossibilitato a scrivere un messaggio di testo) in una situazione di bisogno con uno dei contatti della sua rubrica: una determinata emoticon è infatti collegata ad un messaggio di testo che arriva a uno dei contatti predefiniti o da scegliere per velocizzare il flusso comunicativo. Grande il successo che ha riscosso questo progetto dalla forte valenza sociale, che, unico in Lombardia, perteciperà alla finale nazionale del contest Impresa 4.0 di Ja Italia e ABB Italia insieme ad altre 4 scuole, in programma il 28 maggio. Ecco la vetrina: https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/deafboard/.

Laura Lannutti, instancabile docente che li ha seguiti, è entusiasta del percorso: “Non era facile per i ragazzi, visto il periodo di emergenza, ma si sono impegnati e non hanno mai gettato la spugna. Le loro idee nascono da una forte sensibilità e attenzione all’altro e dalla loro empatia sociale, in linea con l’indirizzo scolastico scelto. Questo percorso formativo è un’esperienza che lascerà il segno. Ringrazio anche il corpo docenti, in particolare Patrizia Rocco e Corinna Quarello che si sono impegnate oltre a me per sostenerli. Insieme si può realizzare tanto”.

E i ragazzi? Elisa Vanola, gruppo I Sapori della tua Città: “Siamo molto contenti di avere partecipato a questo progetto, abbiamo sviluppato le capacità di lavorare insieme e siamo stati un gruppo molto unito, ciascuno con i propri compiti. Avere imparato a creare un’impresa è stato stimolante, così come sviluppare le partnership e parlare con i commercianti locali e i rappresentanti di Confcommercio. Abbiamo intenzione di portare avanti la nostra idea”.

Veronica Limiti, equipe Deafboard: “Un’esperienza davvero bella, che ci ha fatto crescere, facendoci capire cosa significhi lavorare in squadra con un obiettivo comune. Molto interessante capire come si può sviluppare una app, come migliorare i siti e come mettere in piedi un’azienda, in ogni suo aspetto. Tutto altamente formativo.”

Insomma, un bellissimo percorso di crescita culturale, reso possibile grazie al sostegno di Confcommercio Abbiategrasso e

della società di servizi Bem Service Center.