BAREGGIO: CENTRI ESTIVI, UN SONDAGGIO PER CONOSCERE LE NECESSITA’ DELLE FAMIGLIE

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 25 maggio 2020 – Centri estivi, il Comune lancia un sondaggio per raccogliere informazioni e conoscere le reali necessità delle famiglie alla luce dell’emergenza Covid. (www.comune.bareggio.mi.it) ed è rivolto a tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. “L’Amministrazione comunale è già al lavoro con la cooperativa per definire l’offerta per il periodo estivo – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Roberto Pirota – Tuttavia l’emergenza che stiamo vivendo richiede un ripensamento complessivo delle diverse proposte. Ad esempio, è probabile che, a differenza degli anni scorsi, diverse attività ad agosto non chiudano e, quindi, i genitori potrebbero avere necessità di collocare i loro bambini per tutto il mese o per una buona parte”. Da qui, l’idea di fare il sondaggio, che resterà aperto fino al 7 giugno. Obiettivo primario, comunque, è e resterà la sicurezza: “L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo – sarà attenta a seguire le linee guida nazionali e attende quelle regionali e di Ats per la riapertura dei centri estivi in totale sicurezza per tutti i genitori che affideranno i loro figli al Comune. Bareggio va verso una nuova normaliltà, ma sempre con attenzione e prudenza e nel rispetto delle regole”.

Redazione