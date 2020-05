BAREGGIO – “FAVOLE NELL’ARIA” PER I BAMBINI

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 25 maggio 2020 – Ascoltare favole comodamente seduti sul divano di casa o sdraiati nel lettino prima di addormentarsi. E’ iniziata la settimana scorsa “Favole nell’aria” l’iniziativa per i più piccoli organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione Abbracciamoli onlus della bareggese Cristina De Tullio. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera, dalle 21, collegandosi sulla piattaforma https://meet.jit.si/FavoleNellAria, i bambini potranno ascoltare favole, fiabe o racconti. “Un’iniziativa leggera, in un periodo che è tutto tranne che leggero – ha spiegato l’assessore alla Cultura e Tempo libero Anna Lisa De Salvo – L’obiettivo è offrire ai bambini un’occasione per passare un po’ di tempo serenamente prima di andare a dormire. Da parte nostra vuole essere anche un modo simpatico e originale per ringraziarli per la grande pazienza che hanno avuto e che stanno tuttora avendo: dal punto di vista della socializzazione sono stati i più penalizzati dalla pandemia, ma sono stati anche coloro che si sono lamentati di meno”.

Le letture durano circa un quarto d’ora e, al termine, viene aperto un “dibattito” virtuale durante il quale i bambini possono soddisfare le loro curiosità. Per maggiori informazioni e per conoscere i titoli dei racconti settimanali visitare la pagina Facebook “Favole nell’aria” e l’account Instagram favolenellaria. I video delle letture saranno pubblicati anche sul canale Youtube “Favole nell’aria”.