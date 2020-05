Buccinasco, Contributo straordinario per l’affitto

Per garantire un aiuto alle famiglie in difficoltà, l’Amministrazione mette a disposizione 65 mila euro e apre un Bando per il sostegno al pagamento del canone di locazione. Domande dal giorno 8 giugno fino ad esaurimento fondi

Buccinasco (25 maggio 2020) – Una risposta immediata per garantire un aiuto ai cittadini che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, hanno difficoltà a sostenere i costi del canone di locazione e si rivolgono all’Amministrazione comunale. La Giunta comunale, nell’ultima seduta di venerdì 22 maggio, ha approvato la delibera per aprire un nuovo Bando per un contributo straordinario per l’affitto mettendo a disposizione fondi comunali per un valore di 65 mila euro. Il contributo potrà coprire fino a un massimo di quattro mensilità e non oltre 1500 euro, in continuità con la precedente misura regionale.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 8 giugno 2020 fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande compilate e corredate di tutti gli allegati, potranno essere inoltrate via pec a: protocollo@cert.legalmail.it oppure consegnate dal richiedente all’ufficio protocollo via Roma 2 (previo appuntamento) tel. 02 45797322 – mail protocollo@comune.buccinasco.mi.it.

“Con il primo bando delle scorse settimane – spiega l’assessora alle Politiche abitative Grazia Campese – abbiamo risposto al bisogno di molti cittadini del nostro Comune, oggi in difficoltà a causa delle conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus. Si trattava di risorse regionali non sufficienti a coprire tutte le richieste ricevute: proprio per questo abbiamo deciso di destinare fondi comunali per continuare ad aiutare le famiglie in difficoltà di Buccinasco”.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);

2. essere in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali;

3. essere residenti da almeno un anno dalla data di indizione del bando, nell’alloggio in locazione oggetto di contributo;

4. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;

5. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia. Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;

6. avere un ISEE max fino a 26 mila euro;

7. Essere in difficoltà con il pagamento dell’affitto in seguito alla riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare, per cause legate all’emergenza sanitaria COVID 19, per almeno una delle seguenti e documentabili ragioni intervenute a partire dal 23 febbraio scorso: perdita del posto di lavoro, consistente riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo dei contratti a termine, cessazione di attività libero-professionali autonome e a partita IVA, malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare anagrafico, percettore di reddito, nel periodo relativo all’emergenza epidemiologica Covid-19, altra tipologia di situazione documentabile, da specificare, intervenuta a partire dal 1° gennaio 2020, che a causa COVID non è stato possibile sanare, che ha comportato la riduzione del reddito familiare.

Tale misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel corso del 2020 per le stesse finalità.

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Sarà possibile richiedere informazioni e supporto alla compilazione all’Agenzia dell’Abitare, telefonicamente al n. 3518010013 oppure via mail ad: abitare.buccinasco@lacordata.it oppure, previo appuntamento, presso la Sala Consiliare in via Vittorio Emanuele n. 7 nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 10 alle 18, mercoledì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13.