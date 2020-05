Cesano. Presto i certificati anagrafici si potranno chiedere anche al bar o in edicola

Cesano Boscone (25 maggio 2020) – Servizi sempre più accessibili al cittadino e semplificazione delle procedure. È questa la finalità che l’amministrazione comunale si è posta pubblicando il bando per il servizio di emissione dei certificati anagrafici anche presso edicole, caf, bar o tabaccherie e, in generale, presso tutti gli esercizi commerciali che si vorranno convenzionare con l’Ente.

È, infatti, on-line l’avviso pubblico rivolto agli esercenti che vogliono aderire all’iniziativa che permetterà ad ogni cittadino di ottenere il certificato anagrafico (di residenza, di famiglia e di esistenza in vita), al costo di un euro, evitando file presso gli sportelli comunali. Previa convenzione, gli aderenti potranno emettere le certificazioni direttamente presso i propri locali che diventeranno veri e propri punti per il rilascio di certificati anagrafici del Comune.

Come alternativa agli accessi presso gli uffici dell’Ente, la nuova modalità si aggiunge alla possibilità di scaricare i documenti anagrafici attraverso il portale comunale, utilizzando come strumento di autenticazione SPID e, da qualche giorno, anche tramite tessera sanitaria o carta di identità elettronica. Resta sempre valida anche la richiesta di certificati anagrafici tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato servizidemografici@comune.cesano-boscone.mi.it per i quali l’amministrazione comunale ha deliberato la soppressione dei diritti di segreteria per ridurre i tempi e agevolare l’invio della pratica.

“Mai come in questo periodo – ha dichiarato il primo cittadino Simone Negri – c’è la necessità di snellire le procedure per garantire ai cittadini e alle imprese servizi veloci, affidabili e accessibili. La macchina pubblica deve fare ancora passi da gigante in tal senso, ma non è la sola. E’ importante un costante impegno del governo e delle autorità competenti affinché questi ultimi incentivino il settore pubblico alla digitalizzazione, e al contempo, condividano regole precise anche per il settore privato: il rischio è che i diversi interlocutori non riescano a comunicare tra loro. E’ stata una lezione, per quanto mi riguarda, la vicenda dei buoni spesa: il comune si è dotato di un’app, molto comoda e all’avanguardia, ma la grande distribuzione non è riuscita a stare al passo. E’ un percorso quindi che pubblico e privato devono fare insieme, per far crescere il Paese”.

Il coinvolgimento degli esercenti, se da una parte va incontro a coloro che non hanno possibilità di accedere ad internet o provvedere alla stampa, dall’altra si muove anche con l’intento di rilanciare un comparto economico in difficoltà, considerata l’elevata richiesta del servizio: solo l’anno scorso sono stati infatti richiesti circa 1.420 certificati.

“La strada per la semplificazione è ancora lunga ma questa modalità di erogazione dei certificati non è che un piccolo ma significativo tassello – ha concluso il sindaco. – Dobbiamo accelerare l’utilizzo di queste modalità smart, soprattutto sulla maggiore fruibilità del sito internet e dell’app comunale Municipium”.

La domanda di adesione, presente insieme al bando sul sito istituzionale www.comune.cesanoboscone.mi.it, dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo commercio@comune.cesano-boscone.mi.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Commercio al numero 02 48694 626.

Il servizio verrà attivato previa pubblicazione della lista degli esercenti convenzionati, che potrà essere continuamente aggiornato in virtù di nuove adesioni.