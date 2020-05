DON’T OPEN BY APPOINTMENT: MOSTRA DIGITALE SUL PROFILO INSTAGRAM DEL MAC DI LISSONE

23 maggio – 31 luglio 2020

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 25 MAGGIO 2020. Il MAC ha ufficialmente riaperto i propri spazi espositivi e si appresta ad allestire nuove mostre che saranno visitabili secondo le indicazioni applicate per il contenimento del Covid-19. Pur riprendendo il contatto con il pubblico, il Museo intende restare in connessione con la comunità del web: mettendo a profitto il lavoro svolto da remoto durante la chiusura forzata, il MAC affianca la tradizionale programmazione espositiva con una mostra digitale, pensata (appositamente ed esclusivamente) per la consultazione online.

Per i prossimi 70 giorni, sul profilo Instagram del Museo verranno postate altrettante immagini che documentano l’evoluzione della pubblicità nel mondo del design a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. In un primo momento, le inserzioni pubblicitarie dovevano confluire in un progetto di riallestimento delle collezioni del Museo, offrendo un corollario agli oggetti in mostra. Rinunciando alla consultazione in loco, si è deciso di digitalizzare i materiali originali, svincolandoli dal percorso espositivo per diventare essi stessi [s]oggetto di una mostra virtuale e alternativa rispetto alla fruizione diretta.

Nel corso dei giorni si susseguiranno le pubblicità di note aziende, tra cui Anonima Castelli, Artemide, Braun, Cassina, Kartell, Olivetti, Thonet e Zanotta; oltre ai “marchi di fabbrica”, le immagini si contraddistinguono per la promozione di prodotti disegnati da Aulenti, Bellini, Castiglioni, Colombo, Mackintosh, Magistretti, Mangiarotti, Mari, Munari, Niemeyer, Panton, Ponti, Rietveld, Sapper, Zanuso. Non meno prestigiose sono anche le firme che hanno realizzato la grafica delle pubblicità, è questo il caso di Giulio Confalonieri, Marcello Nizzoli e Pino Tovaglia. La mostra ideata per rilanciare l’attività culturale del Museo è cadenzata in modo tale da accompagnare gli utenti fino alla pausa estiva.

V.A.