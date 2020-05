Settimo Milanese. Carabinieri arrestano pusher – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 25 maggio 2020 5 – Questa notte il Carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza un cittadino serbo, classe 1999, censurato, nullafacente con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nella circostanza, dopo aver notato l’uomo in via Fratelli Cervi con atteggiamento sospetto, procedevano a perquisizione personale di iniziativa nei suoi confronti, trovando: 20 grammi di hashish e somma contante pari a euro 40,00, considerata il provento dell’attività illecita.

La perquisizione, successivamente, è stata estesa presso l’abitazione del predetto, consentendo di recuperare e sottoporre a sequestro penale:

· nr. 7 panetti contenenti complessivamente gr. 700 di hashish, occultati in camera da letto.

· vario materiale utile alle operazioni di confezionamento e pesatura della sostanza;

· un dispositivo “grow box” con sistema di riscaldamento e areazione, con all’interno piantine di marijuana in fase geriminativa, installato nel soffitto.

L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo in modalità telematico.

V. A.