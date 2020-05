(mi-lorenteggio.com) Borghetto Lodigiano, 26 maggio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:11, nella frazione Casoni, in via dei Molini, un 44enne, B. R., ha accoltellato la madre e, poi, si è sgozzato, morendo sul colpo.

La madre, C. G., di 80 anni, ha riportato una vasta ferita al collo penetrante e profonda con emorragia profusa ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per tutti i rilievi.

V. A.