Coronavirus, restano solo sette positivi a Ceriano Laghetto

Numeri confortanti, il sindaco: “Usate la mascherina”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 26 maggio 2020 – Il sindaco Roberto Crippa ha fornito all’inizio della settimana il nuovo aggiornamento sulla diffusione del contagio da coronavirus a Ceriano. Si tratta di dati molto confortanti: a distanza di una settimana dall’ultimo aggiornamento, attualmente i positivi sono ulteriormente calati e ora sono rimasti solo in 7 (erano 12 il 18 maggio). Ci sono inoltre 19 persone sottoposte a “sorveglianza attiva”, si tratta di persone a cui non è stato fatto il tampone ma che sono conviventi o sono state a stretto contatto con persone positive. Queste 19 persone appartengono ad un numero ristretto di nuclei famigliari.

“Questo è un dato molto positivo, che indica un trend in continua diminuzione” -ha commentato il sindaco Crippa, ringraziando per il lavoro svolto i medici di base e Ats.

“Anche partendo da questi dati dobbiamo impegnarci tutti a continuare ad adottare comportamenti responsabili affinché i numeri continuino a restare bassi. Vi chiedo di utilizzare sempre la mascherina. E’ un segno di rispetto per voi, per i vostri famigliari e per tutte le persone che incontrate”.

Lo stesso sindaco ha ricordato che vi sono ulteriori mascherine fornite da Regione Lombardia e in distribuzione porta a porta in questi giorni a cura della Protezione civile, in numero di due per ogni nucleo famigliare.

Resta comunque sempre la possibilità di richiedere mascherine urgenti, chiamando il numero 02.400.29.322.

Dalla scorsa settimana sono stati ridotti i servizi di consegna porta a porta, in considerazione delle mutate prescrizioni. I servizi restano comunque attivi per situazioni di emergenza e casi particolari e si possono richiedere utilizzando sempre il numero di telefono dedicato per l’emergenza coronavirus sul territorio comunale, 391.3584459, attivo dalle 8 alle 19, al quale risponde personalmente il sindaco per valutare insieme il problema e trovare la soluzione.