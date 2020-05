Rho. Lavori al viadotto della tangenziale Ovest: dal 3 giugno chiusa corso Europa-via Borromeo

Nel tratto compreso tra la rotatoria di via Moscova e la frazione Pantanedo. Il blocco è previsto dal 3 giugno fino al 12 settembre

Rho, 26 maggio 2020

Continuano i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del viadotto di Rho della Tangenziale Ovest di Milano realizzati dalla società Milano Serravalle Milano Tangenziali SpA, concessionaria della tratta. Per procedere all’intervento, è necessaria la chiusura di Corso Europa e di via Borromeo nel tratto compreso tra la rotatoria di via Moscova e la frazione Pantanedo.

La frazione Pantanedo sarà sempre raggiungibile tramite via Buonarroti (rotatoria denominata R2).

Nel medesimo periodo è necessario chiudere al traffico la sola pista ciclopedonale sita in adiacenza della via De Gasperi nel tratto corrispondente al viadotto autostradale.

Il blocco è previsto dal 3 giugno fino al 12 settembre 2020.

Percorsi alternativi

Il traffico veicolare sarà deviato sull’itineraio: bretella di collegamento con la R1- via Ghisolfa – via Canova

Sul posto saranno posizionati da Società Serravalle i cartelli di deviazione con le indicazioni dei percorsi alternativi suggeriti.

Trasporto pubblico locale

Il trasporto pubblico sarà deviato sul percorso alternativo lungo le vie Buonarroti, raccordi di connessione con la Tangenziale Ovest, via Ghisolfa, via Moscova.

Le linee di trasporto interessate dalla chiusura sono:

Z601

Z606 Z618 Movibus

528 STIE/ATM (sovracomunale)

Per tutta la durata dei lavori sarà soppressa la fermata di via Borromeo e il percorso sarà dirottato su via Moscova.

La fermata consigliata è quella già esistente di corso Europa loc. Fachini

“Le stesse ragioni di sicurezza che ci hanno costretto ad intervenire sul ponte di Mazzo obbligano la società Serravalle alla ristrutturazione del viadotto di Rho della Tangenziale Ovest già in corso all’altezza di via Pace. Come da noi richiesto i lavori all’altezza di via Borromeo si svolgeranno durante il periodo estivo. – commenta l’assessore alla Viabilità, Gianluigi Forloni – la riduzione del traffico dovuta all’emergenza dovrebbe limitare i disagi nella viabilità di cui comunque ci scusiamo. La conclusione dei lavori è prevista per il riavvio delle attività e la riapertura dell’anno scolastico ”.

La sospensione delle attività dovute dall’emergenza Covid-19 ha comportato un posticipo del termine delle attività in avanzamento su via Pace, ora previsto per il 10 luglio.