(mi-lorenteggio.com) Carpiano, 27 maggio 2020 – Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto stamane alle ore 09:09, in via Aldo Moro, nella frazione Francolino, quanto un operaio di 59 anni, M. I., è precipitato da un’altezza di circa sei metri riportando un forte trauma maggiore. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso è stato immediatamente trasferito all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

V. A.