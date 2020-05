Milano. Virtual Open Days e Camp estivi al Quanta Club

La risposta è sì, i Camp Estivi al Quanta Club si faranno. Una certezza, in mezzo a tanti dubbi. Un approdo sicuro per bambini e ragazzi, alle prese con l’estate più strana della loro vita.

Sicurezza al primo posto, grandi spazi all’aperto, uno staff di comprovata esperienza: questo è lo standard che garantiamo da anni, questo è il nostro impegno ancora più forte per il 2020.

I camp inizieranno il 15 giugno: li presentiamo il 30 e 31 maggio, nei nostri Open Days, in modalità virtuale: telefonando (026621611) o scrivendo (info@quantaclub.com), dalle 10 alle 18, si ottiene uno sconto del 10% in caso di iscrizione e si può chiarire ogni aspetto relativo alle modalità di partecipazione.

Quali attività sono incluse? E’ previsto il trasporto? E per il pranzo e la merenda? In caso di pioggia? Le domande sono sempre tante, le esigenze varie, i timori comprensibili: i Virtual Open Days servono a questo. Non mancheremo nei prossimi giorni di diffondere tutti i dettagli sul sito (quantaclub.com) e sulle nostre pagine social (facebook e Instagram).

Ma una questione che ci sta particolarmente a cuore la specifichiamo subito: la tutela della salute è la nostra assoluta priorità. In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per dotare il Quanta Club di requisiti, regole e procedure adeguate alla situazione che stiamo vivendo, nel totale rispetto dei Protocolli emessi dalle Autorità

Anticipiamo che in collaborazione con l’azienda eXelen, forniremo a tutti i partecipanti un braccialetto bluetooth “MT-1”, che vibra, suona ed emette un avviso acustico in caso di avvicinamento ad una distanza inferiore al metro.

V.A.