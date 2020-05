Pavia. Associazione ‘Io non ho paura del lupo’ – LAV Oltrepò Pavese – ‘Wolf Hill’ Dog Training Center

Lupo avvistato alle porte di Broni. Le Associazioni invitano a non cedere ad inutili allarmismi. I lupi, presenti ormai stabilmente anche in Oltrepò Pavese, temono l’uomo e fuggono appena percepiscono la presenza delle persone.

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 27 maggio 2020. Nella mattinata di martedi 12 maggio un capriolo è stato rinvenuto privo di vita sulla strada del Monte San Contardo a Broni. Attraverso le videocamere di sorveglianza di una vicina abitazione, quello che sembrava l’ennesimo investimento automobilistico, si è rivelato in realtà essere la predazione di un lupo.