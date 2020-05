(mi-Lorenteggio.com) Como, 27 maggio 2020 – Oggi, intorno alle ore 12.25, sul Monte Grona, in un luogo molto impervio, un 59enne per un incidente con il suo parapendio è precipitato, cadendo rovinosamente al suolo. Soccorso dai Carabinieri di Menaggio e dal Soccorso Alpino della XIX delegazione Lariana, l’uomo è stato affidato ai medici dell’elisoccorso, che lo hanno trasferito in codice rosso all’Ospedale Circolo di Varese.

V. A.