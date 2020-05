Rho. #Coronavirus: occupazione suolo gratuita per tutti i negozi di vicinato e semplificazione delle procedure

L’Amministrazione comunale estende a tutte le attività commerciali di vicinato le agevolazioni del “Decreto rilancio”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 maggio 2020. L’Amministrazione comunale sostiene la ripartenza delle attività commerciali ampliando le agevolazioni del “Decreto rilancio” a tutti gli esercizi di vicinato e semplificando le procedure fino al 31 ottobre. Ecco le principali novità:

1) Occupazione suolo gratuita per tutti: la tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) è gratuita dal 01 maggio al 31 ottobre 2020 non solo per bar e ristoranti, ma per tutti i negozi di vicinato.

2) Semplificazione: la procedura per richiedere l’occupazione di suolo pubblico è snellita e semplificata cui deve comunque essere allegata una planimetria

3) Flessibilità sugli spazi: sarà possibile occupare lo spazio non solo di fronte alla propria attività, ma anche spazi limitrofi, previo consenso dei vicini o delle attività attigue.

4) Occupazione posti auto: nei casi dove il marciapiede è troppo stretto, è possibile occupare lo spazio normalmente destinato a parcheggio, sia su strisce bianche che blu.

“Dopo le agevolazioni sulla Tariffa Rifiuti, prosegue il nostro impegno per individuare aiuti concreti alle attività commerciali – afferma l’Assessore al Bilancio e Tributi Andrea Orlandi – Oltre ai provvedimenti nazionali e regionali adottati abbiamo definito in accordo con Confcommercio anche questa esenzione tariffaria e semplificazione delle procedure per tutti gli esercizi commerciali di vicinato. E’ importante non solo l’esenzione, ma la possibilità di occupare nuovi spazi urbani riscoprendo un nuovo modo di vivere le nostre città”.

E’ stato quindi predisposto un modello semplificato per le nuove richieste di l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, da presentare in via semplificata corredato della indispensabile planimetria. Maggiori dettagli sul portale www.rho.cportal.it

V.A.